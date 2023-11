Milan, ma vuoi cedere Theo Hernandez? Un terzino così non lo sostituisci

Quando si parla di cessioni importanti, soprattutto nell'ultimo periodo, viene subito in mente Sandro Tonali . Il centrocampista è stato ceduto per svariati motivi ma, quello fondamentale, è che sul mercato di giocatori come lui ce n'erano. Per Theo Hernandez il discorso è diverso, poiché di terzini della sua qualità in giro ve ne sono pochi. Certo, i talenti pronti ad esplodere sono all'ordine del giorno, ma un profilo in grado di fare così tanta differenza in fase offensiva è merce ormai rara.

Cerchiamo di essere chiari, il Milan non vuole cedere Theo e Theo non vuole andarsene. Un terzino di tale importanza, nella rosa rossonera, è mancato per anni. Serginho e Cafu sono stati gli ultimi esemplari di una razza che, nel calcio moderno, sposta gli equilibri. Senza Theo Hernandez il Milan non si sarebbe qualificato in Champions League dopo anni di assenza, non avrebbe vinto lo scudetto e non avrebbe raggiunto il traguardo di una semifinale europea: non lo dico io, lo dicono i numeri. Uno come lui non lo sostituisci mai.