Milan, Bennacer c’è la data per il rientro. Occhio alla ‘grana’ nazionale

Ismael Bennacer si sta allenando con il Milan, già in gruppo. Segnali importantissimi per i rossoneri e per Stefano Pioli che potrebbe riavere presto il suo regista. Il centrocampista è fermo da maggio scorso, ko dopo l’andata della semifinale Champions contro l’Inter. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Isma intravede il traguardo a metà dicembre. Il che sarebbe in anticipo rispetto a gennaio, primo obiettivo stabilito. Lavora a Milanello, come detto, un po’ da solo e un po’ con la squadra. Per la rosea sarebbe difficile vederlo in campo contro l’Atalanta il 9 dicembre, ma potrebbe rientrare contro il Monza la giornata dopo.