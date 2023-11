Calciomercato Milan – David già a gennaio? Non impossibile: il Lille…

Il Milan continua con i suoi problemi in campionato: i rossoneri non riescono a trovare i tre punti. I gol, al momento, stanno arrivando tantissimo da Giroud. Oli, per via dell'età e del chilometraggio, non può sobbarcarsi l'attacco del Diavolo tutto da solo. Per questo, nelle prossime sessioni di calciomercato, la punta resta una priorità Ne parla anche 'La Gazzetta dello Sport' che fa un'ipotesi per gennaio (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA).