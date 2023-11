ESCLUSIVA – Calciomercato Milan, scelto l’attaccante: strategia e budget

Un tentativo lo si farà a breve, nella pausa invernale, alla riapertura del calciomercato. Molto dipenderà dal Lille. Il giocatore è in scadenza nel 2025, per cui i francesi hanno la necessità di venderlo prima del termine contrattuale: più si avvicina, meno soldi prenderanno. Già oggi il giocatore sta giocando meno, per cui il rischio è che si svaluti ancora di più. Le parti sanno di doversi dividere e studiano tempi e modalità per farlo.

Strategia e budget del Milan per David — Quest'estate la richiesta iniziale dei francesi si aggirava tra i 60 e i 70 milioni, ma chiaramente ora il canadese vale sensibilmente di meno. Il Milan ha messo in conto un investimento per lui tra i 30 e i 40 milioni. Difficile che il Milan possa versarli subito a gennaio, a meno che il prezzo si assesti sui 30 e il Milan passi il girone di Champions. Due condizioni affatto scontate. L'ipotesi più concreta, sulla quale sta lavorando la società rossonera, è invece quella di un prestito oneroso (sui 5 milioni) con riscatto fissato sui 30/35 in estate.

Mercato Milan, David e non solo — Questo permetterebbe al Milan di fare anche altri innesti (vedi l'acquisto del terzino del Betis, Miranda) stando nel budget attualmente a disposizione. Il tesoretto per gennaio, come vi avevamo già raccontato, è infatti di 15 milioni. Sarebbe lo scenario ideale per tutti, va solo trovata una quadra economica. Ma che David e il Milan siano promessi sposi (a gennaio o a giugno) sembra abbastanza chiaro, ed è volontà esplicita di entrambi.

E se il Lille dicesse di no? — Qualora il Lille si rifiutasse di cedere a gennaio Jonathan David, l'acquisto del canadese verrebbe posticipato a Giugno. 'Ma al Milan serve qualcuno adesso', obietterà qualcuno. Vero. Quindi, a quel punto, non è detto che i rossoneri facciano un'altra punta. Ma si tratterebbe di un attaccante non di primissimo livello, un giovane magari, che l'anno prossimo potrebbe fare da vice a David. LEGGI ANCHE: Difensore, spunta un altro nome per il Milan di gennaio >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.