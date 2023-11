Calciomercato Milan – Difensore, tra Kiwior e Kelly spunta Badiashile

Non soltanto un investimento in attacco ( Jonathan David ) nel calciomercato del Milan a gennaio 2024 , bensì anche un centrale difensivo visti gli infortuni di Marco Pellegrino e Pierre Kalulu e le condizioni fisiche spesso non ottimali dell'esperto Simon Kjær .

Calciomercato Milan: difensore, piste Kiwior, Kelly e Badiashile

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la lista dei candidati del Milan per il ruolo di difensore centrale è piuttosto lunga. Sarebbe particolarmente gradito, per esempio, Jakub Kiwior, classe 2000, polacco ex Spezia oggi all'Arsenal: finora ha giocato appena 367' in 8 presenze stagionali (media di 45' per gara), solo la metà da titolare.