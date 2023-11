Calciomercato Milan – Attaccante: David, assalto a gennaio. Le news

È Jonathan David il rinforzo scelto dal Milan in attacco per il calciomercato invernale. Sarà fatto un tentativo per strapparlo al Lille

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come le difficoltà finora palesate dall'attacco rossonero abbiano convinto la società ad anticipare a gennaio 2024 l'arrivo di un attaccante che sappia fare gol: Jonathan David è il bomber prescelto dal club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: in attacco si punta David — Classe 2000, seguito da tempo dal Milan, il canadese nato a Brooklyn andrà in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno 2025. In questa stagione, poi, sta giocando ampiamente al di sotto delle aspettative. Fin qui, infatti, ha realizzato appena 2 gol in 12 partite di campionato quando, l'anno passato, ne mise a segno in totale 24 stagionali.