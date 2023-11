Milan, Cardinale torna per la Champions: ottavi troppo importanti

Milan, Cardinale a 'San Siro' per il match contro il BVB

Per il 'business' di Cardinale, che è una sintesi tra sport ed intrattenimento, il palcoscenico della Champions League, per il Milan, è di fondamentale importanza. Non soltanto per il confronto, in campo, con le squadre più grandi in Europa, ma anche per tutto ciò che fa da 'contorno' all'evento sportivo.