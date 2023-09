Francia, altro clean sheet per Maignan: record e celebrazione social

La sfida tra Francia e Irlanda , valida per le qualificazioni ad Euro2024 ha visto alcuni importanti protagonisti. In primis Marcus Thuram , attaccante dell' Inter , entrato al posto di Olivier Giroud e autore del gol che ha fissato il risultato sul 2-0. Ma anche Mike Maignan , che ha compiuto una parata spettacolare celebrata dalla stessa federazione sui social.

Non solo, perché con la porta inviolata la Francia è arrivata a cinque clean sheet consecutivi con Mike Maignan in porta. Un record per il portiere del Milan, anche perché nella Nazionale transalpina una striscia così lunga non si viveva dal lontano 2007. E la Federazione ha deciso di celebrarlo con un post sul proprio profilo 'Instagram'.