Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez: derby in vista con l’Inter

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato il Milan ha lasciato partire Fodé Ballo-Touré al Fulham, senza però prendere nessuno come vice Theo Hernandez. Il piano di Stefano Pioli sembrerebbe infatti essere quello di far giocare il giovane Davide Bartesaghi, sebbene non è da escludere un arrivo a gennaio in quella zona del campo.