Calciomercato Milan – Gennaio mese di partenze? Ecco la situazione

Il Milan , nella sessione estiva di calciomercato , ha lavorato tantissimo chiudendo ben 10 colpi in entrata. La squadra di Pioli si è rivoluzionata, specialmente dal centrocampo in su. Non solo acquisti, i rossoneri hanno ceduto o lasciato andare tantissimi giocatori da Milanello. Non manca molto alla sessione invernale di calciomercato e il Milan potrebbe avere un chiaro obiettivo in testa.

Calciomercato Milan, la situazione verso gennaio

Il mese di gennaio, come riportato da calciomercato.com, potrebbe essere importante più per quelle che saranno le uscite rispetto alle entrate in casa Milan. In cima alla lista dei partenti ci sarebbe Caldara. Il difensore non rientrerebbe nel progetto tecnico di Stefano Pioli. L'italiano ha un contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe andare via nella prossima sessione di calciomercato. Capitolo Luka Romero: il jolly offensivo piacerebbe molto al tecnico del Milan. L'argentino, però, potrebbe non trovare il giusto spazio. Ecco perché una cessione in prestito potrebbe essere la soluzione ideale per tutte le parti in causa. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, il derby anche in panchina. Ecco le soluzioni di Inzaghi e Pioli