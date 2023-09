FischiamoDonnarumma è il top trend sul social network ‘X’ | PM News

Tra pochissime ore andrà in scena Italia-Ucraina a San Siro e per Gianluigi Donnarumma sarà l'occasione di tornare nello stadio in cui è cresciuto. Gli ultimi giorni, però, per l'ex rossonero sono stati molto complicati, al punto da ricevere parecchie critiche. In queste ultime ore, inoltre, il top trend del popolare social network 'X' è proprio #FischiamoDonnarumma, in totale contrapposizione con l'appello lanciato da Daniele Adani.