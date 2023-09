Inter-Milan, le quattro mosse tattiche che possono decidere il derby

L'attesa sta finalmente per finire. Gli impegni delle Nazionali stanno per volgere al termine e manca sempre meno ad uno dei match più attesi dell'anno, il derby tra Inter e Milan . L'incontro andrà in scena a San Siro alle ore 18:00 di sabato 16 settembre e metterà in palio la testa della classifica in solitaria. Si incontreranno, infatti, le uniche due squadre che al momento si trovano a punteggio pieno dopo tre giornate. Ma come potrebbe risolversi una delle stracittadine più belle ed emozionanti d'Europa. Ecco le quattro mosse tattiche individuate da 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina.

MKHITARYAN SU KRUNIC

In casa Inter, si legge sulla 'Rosea',Simone Inzaghi potrebbe giocare sul fatto che il Milan non ha un vero e proprio costruttore di gioco. Per come gioca il Diavolo in questo momento, infatti, non c'è un centrocampista che smisti palloni sotto pressione, dal momento in cui Rade Krunić è più che altro un equilibratore. A quel punto l'ideale sarebbe il pressing di una mezzala nerazzurra, Henrikh Mkhitaryan più di Nicolò Barella, costringerebbe il bosniaco a rischiare maggiormente la giocata. E, rubare la sfera a trenta metri dalla porta avversaria, per la Beneamata significherebbe poter ribaltare in fretta l'azione.