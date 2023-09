Nuovo Stadio Milan: capienza, dettagli e tempistiche di inaugurazione

Dopo il fallimento del progetto condiviso con l'Inter in zona San Siro, come noto il Milan ha scelto di realizzare il suo nuovo stadio di proprietà - in solitaria - nell'area San Francesco, nel Comune di San Donato Milanese (MI). Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Il Cittadino' oggi in edicola, la scorsa settimana è andato in scena, a tal proposito, un incontro in Regione Lombardia tra i rappresentanti del Governatore Attilio Fontana, quelli del Comune e quelli del club di Via Aldo Rossi. Con loro, anche i rispettivi tecnici.