Ex Milan – Bacca ricorda Mihajlovic: “Riposa in pace, grande” (FOTO)

Carlos Bacca, ex attaccante del Milan tra le altre, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic pubblicando una foto sui social

Carlos Bacca ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso nella giornata di ieri a 53 anni a causa della leucemia. I due hanno lavorato insieme ai tempi del Milan e sotto la gestione dell'allenatore serbo l'attaccante colombiano non aveva fatto male. Bacca ha voluto ricordare Mihajlovic pubblicando una foto sul suo profilo Twitter. "Riposa in pace grande Mihajlovic. Il migliore", poche parole accompagnate da uno scatto che lo ritrae insieme all'ex allenatore rossonero.