Evani e quella rete al Nacional: “Una punizione entrata nell’anima dei tifosi”

Evani e quella rete al Nacional: “Una punizione fatata, entrata nell’anima dei tifosi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex calciatore del Milan Chicco Evani, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha ricordato quella rete segnata 31 anni fa contro il Nacional che ha regalato la Coppa Intercontinentale ai rossoneri.

“Ho capito nel tempo che questa rete ha significato tanto, tantissimo, anche per i tifosi, dato che dopo 31 anni tutti mi associano a quel gol, a quella notte. Ancora oggi, incontrandomi magari casualmente per strada, mi dicono “Ci hai regalato un sogno, il tuo sinistro ci ha mandati in Paradiso. Grazie Chicco”. Ne sono onorato e fiero. So di aver fatto tanto altro per il Milan, di aver dato sempre tutto me stesso ma mi rendo conto che quella notte, quella mia punizione fatata, dall’anima dei tifosi non uscirà più, come se fosse incastonata. Un gol di testa e di cuore. Insostituibile, indelebile, incancellabile”, ha scritto Evani.

