Calciomercato Milan – Maldini vuole il Papu Gomez: le ultime

Ultime Notizie Mercato Milan: Papu Gomez, obiettivo concreto

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La situazione in casa Atalanta è delicata e il Milan prova ad approfittarne. Dopo qualche ora di ragionamento, sembra che i rossoneri siano decisi a puntare tutto su Alejandro Gomez. Il Papu è in rotta totale con Giampiero Gasperini e l’addio a gennaio sembra essere la soluzione ideale. Tuttavia, l’argentino non vorrebbe allontanarsi troppo da Bergamo, dove si trova bene e vive ormai da anni con la famiglia. Ecco perché il Milan potrebbe essere una possibilità concreta. L’agente del giocatore è Giuseppe Riso, che è in ottimi rapporti col club rossonero.

Il Papu è un classe 1988, ha dunque 32 anni. Sarebbe una soluzione che il Milan potrebbe prendere in considerazione solo a costi davvero molto bassi. Il giocatore spinge per la rescissione, mentre l’Atalanta accetterebbe solo un prestito con diritto di riscatto per almeno 15 milioni. A legare tutto potrebbe essere Mattia Caldara, difensore classe 1994 in prestito alla Dea dal Milan. I nerazzurri hanno un diritto di riscatto fissato proprio a 15 milioni. Potrebbe dunque nascere un clamoroso scambio.

Il Milan però ovviamente non è il solo club interessato. In Italia c’è la Lazio insieme alla Fiorentina, ma anche il Torino e il Napoli. All’estero piace al Paris Saint-Germain. Il Milan per accelerare e far felice l’Atalanta punta anche ad altri due talenti nerazzurri. Il primo è Matteo Pessina, centrocampista classe 1997, sul quale il Milan ha il 50% della futura rivendita e dunque potrebbe arrivare per soli 6 milioni. Il secondo è Sam Lammers, olandese classe 1997, che potrebbe essere l’ideale come vice Zatan Ibrahimovic. Il costo è di 9 milioni. In sostanza, il Milan potrebbe offrire 15 milioni più Caldara gratis per il pacchetto completo. Un’operazione che potrebbe far felice la squadra bergamasca. Maldini studia, i rossoneri sognano i rinforzi per gennaio.

