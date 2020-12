Calciomercato Milan – Atalanta, Gasperini: “Gomez? Ora basta” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Gasperini parla di Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In casa Atalanta tiene sempre banco il caso Gomez, in rotta con Gian Piero Gasperini. L’allenatore atalantino ha parlato in conferenza stampa dell’argentino, anche se si è dimostrato infastidito per le tante domande ricevute. Ecco cosa ha detto.

“Gomez? Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Non credo ci siano state amichevoli – parliamo della squadra più titolata -, domani giochiamo con la Juventus. È tanta roba. Allora dobbiamo parlare anche di Gollini o Zapata, ma anche per rispetto per gli altri giocatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C’è il Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo fuoco qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite. Convocato per domani? Da parte mia non cambia nulla. Se non ci sono altri tipi di problemi…”

All'ennesima domanda su Gomez, Gasperini ribadisce il concetto: "Sono stato chiaro. Domani incontriamo la Juve. C'è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto loro. Ci stanno mettendo tanto, voi fate tutte le considerazioni. Da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno all'altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza".