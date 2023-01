E’ già derby di Supercoppa: Cambiasso batte Nesta a FIFA 23 (VIDEO)

Il Derby di Supercoppa si avvicina e due ex calciatori di Milan e Inter si sono sfidati a FIFA 23: ecco com'è andata tra Nesta e Cambiasso

Mercoledì 18 gennaio, alle 20.00 italiane, Milan e Inter si affronteranno nella finale di Supercoppa Italiana . Si affronteranno le squadre che nella passata stagione hanno conquistato lo scudetto (i rossoneri) e la Coppa Italia (i nerazzurri). La partita verrà disputata al King Fahd International Stadium di Riyad, in Arabia Saudita e lì verrà assegnato il primo trofeo della stagione. In attesa di vedere le due squadre scendere sul terreno di gioco, c'è chi si è già sfidato giocando a FIFA 23 .

Si tratta di Alessandro Nesta ed Esteban Cambiasso, ex calciatori rispettivamente di Milan e Inter. L'ex rossonero, dopo aver rimediato una sconfitta, si augura che il risultato non sarà lo stesso la settimana prossima. "Ho giocato la EA SPORTS Supercup su FIFA 23 con Cambiasso…spero che il risultato della partita non sia lo stesso", ha scritto Nesta sul suo profilo Twitter. Milan, l'attacco piange: ecco quando torna Ibrahimovic.