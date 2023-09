Collaborazione Milan-New York Yankees: la curiosa iniziativa | News

Ecco la curiosa iniziativa frutto della collaborazione tra il Milan e i New York Yankeesm squadra professionistica statunitense di baseball

Ci sarà una nuova collaborazione tra Milan e New York Yankees, squadra professionistica statunitense di baseball. Come riportato tramite una storia 'Instagram' dal club americano, in occasione del match contro Toronto BJ ci sarà la possibilità di avere un cappellino degli Yankees co-brandizzato con il logo del Milan.