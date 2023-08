Carage saluta: “Grazie Milan, è stato un onore indossare questa maglia”

Noémie Carage, ex calciatrice del Milan Femminile, ha affidato ai suoi profili social l'ultimo saluto al club rossonero

Le parole di Noémie Carage

"Grazie Milan. La nostra strada si ferma qui. Anche se non è stato un anno facile, ho avuto la fortuna di scoprire uno dei più grandi club d'Europa, dove ho vissuto un'esperienza incredibile. Ringrazio tutto il club, lo staff e le mie compagne con cui ho condiviso questa stagione. È stato un onore indossare questa maglia. Vi auguro il meglio per quest'anno. In bocca al lupo! Forza Milan, Sempre Milan".