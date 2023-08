Calciomercato Milan – Chi è Koulierakis: ruolo, dati e skills (VIDEO)

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe individuato in Konstantinos Koulierakis un nuovo profilo per questa sessione di mercato. Classe 2003, Koulierakis è un difensore centrale di proprietà del PAOK. Definito come un Gioiello Next Gen, il giovane centrale greco rappresenta uno dei migliori prospetti nel panorama calcistico mondiale. Andiamo, dunque, a conoscere un po' meglio questo talentuoso difensore entrato nell'orbita del calciomercato rossonero.