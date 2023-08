Milan, idea Moise Kean: i pro e i contro del suo possibile arrivo

I pro

Si tratta di un giocatore ancora giovane, 23 anni, e con un ampio margine di crescita. Fa strano pensare che Kean abbia già giocato in 3 dei 5 top campionati europei. Prima con la Juventus, poi con l'Everton e infine con il PSG. Per intendere al meglio il potenziale di questo ragazzo, basterà pensare al fatto che ha messo a segno ben 17 gol, da riserva, in una squadra che in rosa aveva Mbappé, Icardi, Neymar e Di Maria. Ma non solo, poiché nella sua prima stagione in bianconero, il classe 2000 registrò 6 reti in sole 13 presenze in Serie A. Ciò che lo ha penalizzato maggiormente è stata la poca costanza nelle prestazioni. La caratteristica rappresentativa di quei talenti che, per un motivo o per un altro, non sono mai riusciti ad affermarsi.