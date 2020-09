Calhanoglu, giocata da urlo con la sua Turchia (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Serata sfortunata quella di ieri per la Turchia di Hakan Calhanoglu, che ha dovuto cedere all’Ungheria, vittoriosa per 1-0. Il numero 10 del Milan, attraverso Instagram, non ha nascosto il suo disappunto per la sconfitta, ma ha condiviso un video in cui mette in mostra un numero da autentico giocoliere: doppia finta con tacco e avversario messo a sedere. Calma olimpica per il classe 1994, che dimostra ancora una volta la sua crescita dal punto di vista tecnico.