Milan, manca poco per Tonali. Intanto lui mette ‘like’ su Instagram…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In un’epoca in cui i social fanno da padrone non è difficile catturare indizi e curiosità. Dopo il ‘like’ di Tiemoué Bakayoko al post del Milan che annunciava l’acquisto di Brahim Diaz, arriva anche quello di Sandro Tonali, ormai ufficiosamente un giocatore rossonero. Accordo totale tra tutte le parti in causa per il classe 2000, che dovrebbe sostenere le visite mediche all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo il forte centrocampista strizza l’occhio alla sua futura squadra…

