Bakayoko strizza l’occhio al Milan: ‘like’ all’ufficialità di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le visite mediche di ieri e la firma arrivata stamattina, il Milan ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid. Un acquisto che ha fatto felici molti tifosi del Milan, compreso… Tiemoué Bakayoko. Sì perché il francese ha messo un like ‘galeotto’ su Twitter al post del Milan che riporta l’arrivo dello spagnolo. Milan che sta lavorando da settimane anche al ritorno dello stesso Bakayoko, ma ancora c’è distanza con il Chelsea. E se non dovesse arrivare Bakayoko? Il Milan prova a coprirsi le spalle, incontrando l’agente di Florentino Luis.

