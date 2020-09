Calciomercato Milan – Florentino, incontro in corso tra Maldini e il suo agente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un finale di stagione entusiasmante, il Milan punta a migliorarsi ancora in vista della prossima stagione. La dirigenza sta puntando molto ad un restyling del centrocampo. In questo senso, dopo aver definito l’arrivo di Sandro Tonali, i rossoneri stanno lavorando al ritorno di Tiemoué Bakayoko e non solo. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, è in corso un incontro tra Paolo Maldini e l’agente di Florentino Luis in un noto hotel di Milano. Il centrocampista portoghese piace da tempo, ma occhio anche alla concorrenza forte del Fulham.

