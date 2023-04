Bologna-Milan 1-1, Ravezzani: “Di Bello vede i falli e non li segnala”

Come riportato dal proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha parlato del match, pareggiato per 1-1, tra Bologna e Milan . Il direttore di TeleLombardia si è soffermato maggiormente su due episodi in particolare, quelli legati ai due falli che non hanno condotto ad alcun rigore a favore dei rossoneri.

Ravezzani, infatti, ha commentato le decisioni arbitrali, definendo prima il direttore arbitrale, Massa, come un mediocre e poi puntando il dito nei confronti di Di Bello, reo di non aver fatto alcuna segnalazione: "C'è una cosa che non tollero negli errori arbitrali ed è il mancato intervento Var. Ieri col Milan, per esempio, ci sta che Massa non veda due rigori (è un mediocre) ma non ho giustificazioni Di Bello che vede i 2 falli e deliberatamente non li segnala. Non basta dire che è scarso".