Baresi: “Il Milan è alimentazione di passione ed emozioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il messaggio social di Franco Baresi nel giorno della ripresa degli allenamenti a Milanello in vista della prossima stagione. L’ex storico capitano del Milan ha affidato a Twitter un breve commento per l’inizio della nuova stagione.

“Buona ripartenza. Il Milan è alimentazione di passione ed emozioni. Sempre Milan”.

Stamattina prima giornata di raduno: sono stati effettuati i tamponi per il contrasto alla diffusione del coronavirus sui calciatori del Milan. Assente, com’è noto, Zlatan Ibrahimovic ma anche altri calciatori: Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Samuel Castillejo, Ante Rebić, Rafael Leão e Davide Calabria.

Tutti i giocatori sopracitati, al rientro dall’estero, hanno svolto il tampone in forma privata e sono rimasti nelle rispettive case in attesa di conoscerne il responso. Se il test darà risultato negativo, domani inizieranno, come previsto, gli allenamenti nel centro sportivo rossonero agli ordini del tecnico Strefano Pioli.

