Raiola: “Rinnovo Donnarumma? Situazione sensibile, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La priorità è al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma il Milan presto dovrà anche pensare alla questione Gianluigi Donnarumma. Il suo contratto scadrà a giugno 2021, tra meno di un anno, e Mino Raiola incombe. Proprio l’agente oggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinnovo di Gigio, ecco le sue parole:

“Di Gigio non ho parlato e ancora non voglio parlare. Perché so quanto è sensibile questa questione anche con i tifosi. Non è il momento di parlare. Ci sono altre priorità. Vedremo, non è il momento di parlarne”

