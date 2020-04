Amarcord – 27 aprile 1994: Milan-Monaco 3-0, gol e highlights (Video)

NEWS MILAN – Esattamente 26 anni fa, il 27 aprile 1994, a ‘San Siro‘, la semifinale di Champions League, in gara unica, Milan-Monaco terminò 3-0: rivediamo i gol di quella magica sfida europea in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.

MILAN-MONACO 3-0

Marcatori: 13′ Desailly, 48′ Albertini, 66′ Massaro

MILAN (4-4-1-1): S. Rossi; Tassotti, Costacurta, F. Baresi, Panucci; Donadoni, Albertini, Desailly, Boban; Savicević (87′ Simone); Massaro (84′ Lentini). A disposizione: Ielpo, F. Galli, Al. Orlando. Allenatore: Capello.

MONACO (4-4-1-1): Ettori; Blondeau (53′ Wreh), Dumas, Puel (67′ Simba), Grimandi; Gnako, Petit, Viaud, Djorkaeff; Scifo; Klinsmann. A disposizione: Valery, Perez, Delaroche. Allenatore: Wenger.

