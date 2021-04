La fidanzata di Tonali: “Io e Sandro ci siamo lasciati, non ero felice”

Giulia Pastore, ex fidanzata di Sandro Tonali, ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura con il centrocampista del Milan

Sandro Tonali torna single. Lo annuncia su Instagram l'ormai ex fidanzata Giulia Pastore, che chiarisce la sua posizione in merito alla rottura con il centrocampista del Milan. Queste le sue motivazioni: "Io e Sandro ci siamo lasciati. Me ne sono andata di casa perché non stavo più bene, a quanto pare non lo conoscevo abbastanza. Devo dire che da quando me ne sono andata sto molto meglio, probabilmente non ero così felice come pensavo... Gli vorrò sempre bene, abbiamo condiviso tantissime emozioni insieme. Non fa mai bene chiudere una relazione, ma ho deciso di pensare prima alla mia felicità".