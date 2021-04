Calciomercato Milan – Dalla Spagna: due colpi dal Real Madrid | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media spagnoli Maldini e Massara sarebbero interessati a due giocatori del Real Madrid

Salvatore Cantone

Dopo la sconfitta di ieri è difficile pensare al calciomercato, ma il Milan ha il dovere di farlo. La lotta per un posto in Champions League sarà aperta fino alla fine, ma Maldini e Massara devono iniziare a preparare la prossima stagione. Ovviamente arrivare quarti o meno cambia completamente le prospettive, ma al di là di tutto bisognerà costruire una squadra all'altezza nella prossima annata, anche se si dovesse giocare l'Europa League.

Il portale Fichajes.net sottolinea a tal proposito gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid. Non solo Theo Hernandez, ad esempio, ma anche Brahim Diaz, che, ricordiamo, è in prestito secco dai blancos. Lo spagnolo potrebbe rimanere in rossonero per un'altra stagione, anche se non è escluso un suo ritorno in Spagna per provare a giocarsi le sue chance con Zinedine Zidane.

In realtà, però, Milan e Real Madrid avrebbero parlato in queste ore di due giocatori. Il primo è Luka Jovic. Già accostato al club rossonero la scorsa estate, l'attaccante potrebbe essere il nome giusto nella prossima stagione, visto che serve una punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Jovic ritroverebbe in questo modo Ante Rebic, suo compagno di squadra ai tempi dell'Eintracht Francoforte.

Un altro nome è quello di Andrij Lunin. Stiamo parlando di un portiere classe 1999, nel giro della nazionale ucraina. Ovviamente quello di Lunin potrebbe diventare un nome caldo nel caso in cui Gianluigi Donnarumma decidesse di non rinnovare il suo contratto con il Milan, in scadenza a giugno. In pole position, però, resta sempre Mike Maignan, con cui ci sarebbe già un accordo di massima. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: il Milan è in corsa per un talento emergente.