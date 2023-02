Inter-Milan, analogie tra i due club di Milano: tante reti in contropiede

Ci sono anche analogie tra Inter e Milan, come il fatto di essere tra le squadre che hanno segnato più gol in contropiede

( fonte: acmilan.com ) - La 21ª giornata di Serie A porta, nel suo menu, il 235° Derby di Milano . Un appuntamento atteso come pochi, da sempre in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nella stagione delle due squadre.

Nonostante le diverse differenze, le due squadre hanno anche alcuni punti in comune dal punto di vista offensivo. Inter e Milan sono infatti due delle tre squadre ad aver segnato più gol in seguito a un contropiede (cinque reti a testa) oltre a essere le prime due per percentuale di duelli vinti in campionato (Milan 54%, Inter 53%). Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?