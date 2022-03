Guerra in Ucraina, Beckham presta Instagram ad una dottoressa: il fatto

In un periodo buio per la guerra in Ucraina, David Beckham ha donato per un'intera giornata il proprio profilo Instagram ad una dottoressa

In un momento storicamente davvero buio, dovuto soprattutto alla guerra in atto fra Russia ed Ucraina, non tendono a diminuire i gesti di solidarietà di personaggi pubblici.

Ultimo fra questi David Beckham, che ha deciso di prestare il suo seguitissimo profilo Instagram ad una dottoressa ucraina. Con più di 72 milioni di followers, l'ex calciatore inglese ha deciso di ospitare sul proprio account per una giornata interna la dottoressa Iryna Kondratova, così da poter mostrare al mondo, senza filtri o censure, cosa accade all'interno di un ospedale in un momento così critico.

La donna, direttrice del centro perinatale di Kharkiv, aiuta tutti i giorni donne ucraine a partorire i propri figli. Non è la prima volta che Beckham collabora per la tutela delle vite dei bambini: insieme alla moglie e ad UNICEF, ha già donato un milione di dollari ai bambini ucraini.

