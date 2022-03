Calciomercato Milan – Diavolo, in vista un acquisto da sogno? Il punto

Il Milan di Stefano Pioli, attualmente primo in classifica in Serie A, sarà rinforzato ulteriormente nel calciomercato estivo. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono già operativi, da tempo, per potenziare l'organico del Diavolo al fine di renderlo più forte possibile. E competitivo, oltre che entro i confini italiani, anche in Europa e dunque in Champions League. Ma quali sono i calciatori che andranno ad alzare il livello tecnico del Milan?