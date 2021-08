“Come fai a toccare uno viscido come Allegri?”. La Angiolini risponde così

Botta e risposta tra Ambra Angiolini ed uno dei suoi followers, che le aveva posto una domanda offensiva su Massimiliano Allegri

Botta e risposta tra Ambra Angiolini ed uno dei suoi followers, che le aveva posto una domanda offensiva su Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due procede a gonfie vele, nonostante le voci di una presunta crisi. Qualche giorno fa il dibattito sui social: "Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?". Parole decisamente fuori luogo, alle quali Ambra ha deciso di non rispondere con il silenzio: "Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stronzo".