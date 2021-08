Calciomercato Milan – Bakayoko, serve ridurre la cifra per il riscatto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko è molto vicino al ritorno in rossonero. Si attende il via libera dal Chelsea

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino a mettere a segno, in questa sessione di calciomercato, il colpo Tiémoué Bakayoko. Per il suo ritorno nella Milano rossonera, già 'frequentata' nella stagione 2018-2019, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola siamo infatti ai dettagli. Sebbene questi siano tutt'altro che trascurabili.

Ieri pomeriggio i rappresentanti del giocatore, Marco Busiello e Marco Branca, sono stati a 'Casa Milan' per un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara. Le parti si sono ulteriormente avvicinate e hanno prodotto un'offerta che è stata recapitata al Chelsea, club proprietario del cartellino di Bakayoko.

Il Milan vuole acquistare Bakayoko, in questo calciomercato estivo, con la formula del prestito oneroso (per 1,5 milioni di euro, n.d.r.) con diritto di riscatto. Ed è proprio sull'ammontare di questa cifra che si gioca l'accensione del semaforo verde per il ritorno di Bakayoko in rossonero.

Dovesse arrivare in giornata il via libera dai 'Blues', Bakayoko si metterebbe in viaggio verso Milano. E, a cose fatte, anche grazie alla 'quarantena light' che può essere riconosciuta dalla AsL di competenza per il percorso casa-lavoro-casa, potrebbe mettersi a disposizione di Stefano Pioli già per Milan-Cagliari di domenica sera a 'San Siro'.

Centrocampista già pronto, che già conosce l'ambiente, Bakayoko costituirà, dunque, con Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali il quartetto dei rossoneri sulla linea mediana. Milan, le news più importanti di mercato di martedì 24 agosto >>>