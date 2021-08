Calciomercato Milan, top news: le ultime su Pellegri, Silva e Bakayoko

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 24 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'arrivo di Pietro Pellegri. L'attaccante, dopo aver sostenuto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, firmerà nella giornata di domani. Ore decisive anche per Bakayoko: Maldini e Massara vogliono chiudere l'operazione il prima possibile. Resta in piedi il sogno Bernardo Silva, giocatore in uscita dal Manchester City. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi sul calciomercato del Milan. Il pezzo è il continuo aggiornamento.