Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan si appresta a tornare in campo questa domenica contro il Frosinone dopo un weekend di pausa per le partite delle nazionali. Il Diavolo si appresta a un ciclo di partite molto importanti: la squadra di Ruben Amorim, specialmente in Serie A, ha superato molto bene un calendario da incubo tra ottobre e novembre e ora si appresta a vivere un altro ciclo di gare abbastanza complesse tra coppa e Serie A.

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Il calendario del Milan fino a gennaio

22/11 18:00 — Milan - Frosinone (Serie A)

(Serie A) 26/11 18:45 — Olympiacos - Milan (Europa League)

(Europa League) 30/11 20:45 — Cagliari - Milan (Serie A)

(Serie A) 06/12 20:45 — Milan - Parma (Serie A)

(Serie A) 10/12 21:00 — Milan - Sunderland (Europa League)

(Europa League) 13/12 20:45 — Napoli - Milan (Serie A)

(Serie A) 19/12 18:00 — Milan - Como (Serie A)

La corsa Champions e i big match in Serie A

Analizziamo gli impegni prima del mese di gennaio (che inizierà con la sfida incontro il), questo perché ci sarà un minimo di pausa tra l'ultima partita di dicembre e la prima del nuovo anno. Ecco il calendario a partire dalla prossima giornata di Serie A:Analizziamo questo ciclo di partite partendo prima dal campionato italiano: il Diavolo riparte in piena corsa per un posto ine anche per lottare per lovisto che si trova al quarto posto a soli 5 punti di distanza dallacapolista.

Ci sono due big match in programma tra l'altro uno dietro l'altro: il 13 dicembre in casa del Napoli di Allegri e il 19 contro il temibile Como di Fabregas. Vero che i partenopei stanno facendo fatica (detto che tra un mese la situazione potrebbe essere diversa), ma hanno una rosa di qualità: il Milan ad oggi ha 9 punti di vantaggio sul Napoli che non può essere sottovalutato. Discorso diverso con il Como: la squadra di Fabregas è a un punto di distanza dal Diavolo e sarà una delle principali avversarie per la corsa al quarto posto.

Dentro o fuori in Europa League e le partite trappola

Indue gare già da dentro o fuori: il Milan deve vincerle tutte per sperare ancora in un posto ine non sarà facile né con l'né contro il. Servirà un cambio di passo netto rispetto ai tre punti conquistati nelle prime 4 sfide della competizione.

In più tre gare di Serie A da non sottovalutare: Frosinone e Cagliari sono tra le rivelazioni del campionato e rappresentano la classica partita trappola. Il Parma sta lottando per salvarsi e non arriverà a San Siro già battuto.

Un ciclo di partite importantissime per il Milan prima dell'inizio del mercato di gennaio: conquistare più punti possibile sarà fondamentale per restare in corsa su tutti i fronti e aspettare poi i rinforzi tanto attesi da Ruben Amorim.