Milan, Loftus-Cheek numeri deludenti: ecco perché. Ora è fondamentale il cambio marcia

L'infortunio di Alexis Saelemaekers pesa molto nella stagione del Milan, specialmente in questi mesi con tante partite tra Serie A ed Europa League. Il belga ha un problema alla caviglia e potrebbe stare fuori per 4 mesi dopo una possibile operazione chirurgica.

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I numeri di Ruben Loftus-Cheek in Serie A su Sofascore

Presenze / Titolare: 5 / 3

5 / 3 Minuti totali giocati: 210

210 Gol / Gol attesi (xG): 0 / 0.26

0 / 0.26 Assist / Assist attesi (xA): 0 / 0.28

0 / 0.28 Tiri totali a partita: 1.0

1.0 Tocchi a partita: 22.2

22.2 Grandi occasioni create: 1

1 Passaggi chiave a partita: 1.6

1.6 Passaggi riusciti: 14.4 a partita (94%)

14.4 a partita (94%) Palloni recuperati a partita: 0.8

0.8 Totale duelli vinti: 1.4 a partita (33%)

L'analisi tattica e le prospettive future in rossonero

Chi torna improvvisamente importante èche Amorim ha schierato solo da trequartista nel suo 3-4-2-1.Ecco i numeri dell'inglese in questo inizio di Serie A (dati dal sito Sofascore):Numeri abbastanza deludenti nonostante la fiducia data da: con l'infortunio serio di Alexis Saelemaekers ci sarà per forza di cose più spazio anche per il trequartista inglese che deve però cambiare decisamente marcia.

Le statistiche parlano chiaro e fanno riflettere: oltre agli zero tiri e agli zero gol, c'è un solo tiro di media a partita e pochissimi tocchi così come i passaggi realizzati e i duelli vinti di media. Anche questi dati dimostrano come spesso Loftus-Cheek sia rimasto avulso rispetto al gioco della squadra di Amorim.

Per forza di cose ritroverà minuti importanti visti i tanti impegni e un Saelemaekers in meno nel reparto: l'inglese ha la possibilità di cambiare marcia anche in vista del suo futuro. Chiudere al meglio questa stagione con il Milan gli permetterebbe di trovare una squadra più facilmente in vista della prossima stagione (il suo contratto scade a giugno 2027 e un rinnovo sembra complesso). Vedremo quanto spazio avrà con il Diavolo se riuscirà davvero a cambiare passo.