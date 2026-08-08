Milan, per Amorim Ricci può essere ceduto: ecco i possibili motivi (anche economici)

La prossima settimana sarà quella delle scelte per il Milan e Ruben Amorim: in uscita ci potrebbe essere anche Samuele Ricci.

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Ecco le ultime di mercato dal giornalistasu YouTube: "Ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare il Milan con l'offerta giusta, ti faccio due nomi: uno è Ricci, c'è l'Atalanta sempre molto attenta su di lui; l'altro è Fofana. Questi due sono profili potenzialmente sul mercato. Inoltre occhio alla difesa, un tassello potrebbe partire".

La domanda da porsi è semplice: come mai Samuele Ricci potrebbe non fare più parte della rosa del Milan?

I motivi dell'addio: affollamento a centrocampo e ragioni economiche

Il reparto rossonero è quello più completo a livello numerico: sulla cartasono i titolari nel ruolo poi ci sono tanti giocatori che si lotteranno il posto dietro di loro due.sono ben visti da Amorim, così come, ritenuto da Milan dall'allenatore portoghese.

Realisticamente Ricci sarebbe la sesta o settima scelta e sarebbe difficile stare un anno in panchina:

Anche per lo stesso calciatore, forse sarebbe meglio andare alla ricerca di continuità in un'altra squadra, dove potrebbe essere al centro del progetto.

in un'altra squadra, dove potrebbe essere al centro del progetto. A livello economico, poi, il Diavolo potrebbe incassare una cifra importante dalla cessione del mediano italiano: non è difficile ipotizzare che qualche squadra interessata possa investire anche 25 milioni di euro per l'ex mediano del Torino.

dalla cessione del mediano italiano: non è difficile ipotizzare che qualche squadra interessata possa investire anche per l'ex mediano del Torino. Più difficile incassare da una cessione di Musah, ad esempio, visto che arriva da una stagione molto deludente con la maglia dell'Atalanta.

Certo, il Milan perderebbe un giovane italiano molto interessante, che però non ha lasciato il graffio con la maglia rossonera e per Amorim potrebbe essere troppo poco dinamico e fisico per il suo 3-4-2-1. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il destino del classe 2001 e se davvero arriverà un'offerta dall'Atalanta di Maurizio Sarri, che sembra la squadra più interessata all'ex mediano del Torino.