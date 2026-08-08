Milan, per Amorim Ricci può essere ceduto: ecco i possibili motivi (anche economici)

Calciomercato Milan: le clamorose rivelazioni di Matteo Moretto aprono alla cessione di Samuele Ricci. Ecco i motivi dell'addio e le cifre
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
La prossima settimana sarà quella delle scelte per il Milan e Ruben Amorim: in uscita ci potrebbe essere anche Samuele Ricci.
La domanda da porsi è semplice: come mai Samuele Ricci potrebbe non fare più parte della rosa del Milan?
I motivi dell'addio: affollamento a centrocampo e ragioni economicheIl reparto rossonero è quello più completo a livello numerico: sulla carta Modric e Rabiot sono i titolari nel ruolo poi ci sono tanti giocatori che si lotteranno il posto dietro di loro due. Comotto e Jashari sono ben visti da Amorim, così come Musah, ritenuto da Milan dall'allenatore portoghese.
Realisticamente Ricci sarebbe la sesta o settima scelta e sarebbe difficile stare un anno in panchina:
- Anche per lo stesso calciatore, forse sarebbe meglio andare alla ricerca di continuità in un'altra squadra, dove potrebbe essere al centro del progetto.
- A livello economico, poi, il Diavolo potrebbe incassare una cifra importante dalla cessione del mediano italiano: non è difficile ipotizzare che qualche squadra interessata possa investire anche 25 milioni di euro per l'ex mediano del Torino.
- Più difficile incassare da una cessione di Musah, ad esempio, visto che arriva da una stagione molto deludente con la maglia dell'Atalanta.
Certo, il Milan perderebbe un giovane italiano molto interessante, che però non ha lasciato il graffio con la maglia rossonera e per Amorim potrebbe essere troppo poco dinamico e fisico per il suo 3-4-2-1. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il destino del classe 2001 e se davvero arriverà un'offerta dall'Atalanta di Maurizio Sarri, che sembra la squadra più interessata all'ex mediano del Torino.
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