Milan, non bastano Ramos, Gila e Moreira: ecco che colpi servono negli ultimi giorni di mercato

Tre colpi importanti del Milan: Ramos per l'attacco, Gila per la difesa e Moreira come esterno di centrocampo. Tre calciatori che rinforzano in modo chiaro la rosa per Ruben Amorim, ma a pochi giorni dalla fine del calciomercato (si chiude il primo settembre) il Diavolo ha ancora bisogno di alcuni titolari e magari qualche ritocco qua e là, anche a seconda delle possibili cessioni.

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Il centrale di difesa: il tassello chiave per il gioco di Amorim

Partiamo con il ruolo forse più importante ancora da coprire ovvero ilsono due calciatori bravi con caratteristiche molto interessanti, ma che potrebbero fare fatica nel sistema di Amorim. Questo perché il portoghese vuole, anche contro una squadra che pressa molto alto.

Per farlo, senza errori, servono difensori con requisiti ben precisi:

Abili nel possesso palla

Con una grande visione del campo

Dotati di un ottimo piede

In rosa in questo momento c'è solo Gila con quelle caratteristiche: lo spagnolo dovrebbe giocare come braccetto di destra e servirà un altro sforzo importante per trovare un altro centrale da inserire nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Trequarti e attacco: i nodi da sciogliere tra cessioni e innesti

L'altro ruolo titolare resta un: con, anche numericamente parlando serve un calciatore in quelle zone del campo. L'allenatore portoghese vuole calciatori bravi tecnicamente, ottimi nel dribbling nello stretto e con tante qualità palla al piede. Anche in questo caso potrebbe servire un altro investimento importante da parte della proprietà rossonera, a meno di occasioni in prestito negli ultimi giorni di mercato.

E poi? Gli ultimi ritocchi per completare la rosa rossonera: