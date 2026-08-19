Milan, non bastano Ramos, Gila e Moreira: ecco che colpi servono negli ultimi giorni di mercato

Tre colpi non bastano. A ridosso del gong, il Milan cerca un difensore dai piedi buoni e un trequartista in caso di addio di Leao. Ecco i dettagli
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Tre colpi importanti del Milan: Ramos per l'attacco, Gila per la difesa e Moreira come esterno di centrocampo. Tre calciatori che rinforzano in modo chiaro la rosa per Ruben Amorim, ma a pochi giorni dalla fine del calciomercato (si chiude il primo settembre) il Diavolo ha ancora bisogno di alcuni titolari e magari qualche ritocco qua e là, anche a seconda delle possibili cessioni.
Il centrale di difesa: il tassello chiave per il gioco di AmorimPartiamo con il ruolo forse più importante ancora da coprire ovvero il centrale di difesa. Gabbia e De Winter sono due calciatori bravi con caratteristiche molto interessanti, ma che potrebbero fare fatica nel sistema di Amorim. Questo perché il portoghese vuole iniziare l'azione dal basso, anche contro una squadra che pressa molto alto.
Per farlo, senza errori, servono difensori con requisiti ben precisi:
- Abili nel possesso palla
- Con una grande visione del campo
- Dotati di un ottimo piede
In rosa in questo momento c'è solo Gila con quelle caratteristiche: lo spagnolo dovrebbe giocare come braccetto di destra e servirà un altro sforzo importante per trovare un altro centrale da inserire nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Trequarti e attacco: i nodi da sciogliere tra cessioni e innestiL'altro ruolo titolare resta un trequartista: con Nkunku e Leao che potrebbero essere ceduti, anche numericamente parlando serve un calciatore in quelle zone del campo. L'allenatore portoghese vuole calciatori bravi tecnicamente, ottimi nel dribbling nello stretto e con tante qualità palla al piede. Anche in questo caso potrebbe servire un altro investimento importante da parte della proprietà rossonera, a meno di occasioni in prestito negli ultimi giorni di mercato.
E poi? Gli ultimi ritocchi per completare la rosa rossonera:
- In mediana: in caso di tante uscite potrebbe servire un nuovo giocatore anche solo per fare numero, visto che il Milan giocherà anche l'Europa League in questa stagione.
- In attacco: con Kostic in uscita, non basta il solo Camarda come vice Ramos. Servirebbe un profilo esperto che possa svolgere il ruolo di terzo attaccante nel migliore dei modi, senza togliere minuti ai primi due.
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