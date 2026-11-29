Il Milan continua a lavorare in vista della partita di domani sera contro il Cagliari: Ruben Amorim ha già ricevuto parecchie indicazioni in questa prima parte della stagione specialmente a centrocampo. Questo Diavolo fa fatica quando deve giocare con soli due centrocampisti di ruolo in campo: è vero che sulla carta Amorim schiera una mediana a due, ma nei fatti si tratta di un reparto a tre uomini, visto che Adrien Rabiot gioca spesso e volentieri molto alto sulla linea della trequarti, con altri due uomini davanti alla difesa. Ovviamente quando Modrić è in forma gioca quasi sempre e lo fa dal primo minuto con al suo fianco Musah e appunto Rabiot schierato più avanti.

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L'equilibrio tattico del centrocampo di Amorim

Musah insostituibile per il Milan: i numeri in Serie A

Da titolare: 9;

9; Tocchi a partita: 47,7;

47,7; Grandi occasioni create: 1;

1; Passaggi riusciti a partita: 35,7 (92%);

35,7 (92%); Intercetti a partita: 0,6;

0,6; Palloni recuperati a partita: 3,2;

3,2; Dribbling subiti a partita: 0,08;

0,08; Duelli totali vinti a partita: 2,8 (67%).