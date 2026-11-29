Milan verso il Cagliari: Ruben Amorim punta sulla mediana a tre con Rabiot, Modric e un Yunus Musah sempre più centrale. Ecco i suoi numeri in Serie A
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Il Milan continua a lavorare in vista della partita di domani sera contro il Cagliari: Ruben Amorim ha già ricevuto parecchie indicazioni in questa prima parte della stagione specialmente a centrocampo. Questo Diavolo fa fatica quando deve giocare con soli due centrocampisti di ruolo in campo: è vero che sulla carta Amorim schiera una mediana a due, ma nei fatti si tratta di un reparto a tre uomini, visto che Adrien Rabiot gioca spesso e volentieri molto alto sulla linea della trequarti, con altri due uomini davanti alla difesa. Ovviamente quando Modrić è in forma gioca quasi sempre e lo fa dal primo minuto con al suo fianco Musah e appunto Rabiot schierato più avanti.
L'equilibrio tattico del centrocampo di AmorimMa perché questa struttura tattica è cruciale per il gioco di Amorim? Perché i tre centrocampisti si incastrano alla perfezione a livello di caratteristiche e l'abbiamo visto anche durante la partita contro l'Olympiacos (tra l'altro senza Modrić, ma con Jashari al suo posto). Nel primo tempo proprio Jashari ha faticato tantissimo in uscita palla, ma non per colpa sua, ma proprio perché mancava un altro uomo nel reparto. Rabiot, limitato a difendere davanti alla difesa, perde troppo e deve sganciarsi in fase offensiva dove è un'arma micidiale nei mezzi spazi e negli inserimenti da dietro. Nella ripresa Amorim ha capito i limiti della manovra del Milan e ha inserito Musah per dare a Rabiot più libertà di movimento e a Jashari un altro compagno di reparto per poter uscire meglio palla al piede.
Musah insostituibile per il Milan: i numeri in Serie AIn tutto questo il ruolo di Musah è sempre più cruciale: il mediano statunitense è cresciuto in modo esponenziale in questa prima parte di stagione ed è praticamente insostituibile a prescindere dalla posizione tattica (che sia mediano o esterno). Yunus è un mediano di corsa, fisico, che sa giocare ad altissima intensità per 90 minuti: nessuno in rosa ha le stesse caratteristiche. Ecco i numeri stagionali di Musah in Serie A dal sito Sofascore:
- Da titolare: 9;
- Tocchi a partita: 47,7;
- Grandi occasioni create: 1;
- Passaggi riusciti a partita: 35,7 (92%);
- Intercetti a partita: 0,6;
- Palloni recuperati a partita: 3,2;
- Dribbling subiti a partita: 0,08;
- Duelli totali vinti a partita: 2,8 (67%).
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