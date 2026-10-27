Il Milan di Rúben Amorim ha trovato un'arma in più per affrontare la stagione: i giocatori che entrano a partita in corso. Non soltanto una soluzione per far rifiatare i titolari, ma una risorsa capace di cambiare l'inerzia delle gare e incidere direttamente sul risultato. I numeri delle prime giornate di Serie A raccontano una curiosità interessante: i rossoneri sono tra le squadre che hanno saputo sfruttare maggiormente le sostituzioni in fase offensiva.

Milan, cinque gol arrivati dalla panchina

Dopo le prime sei giornate di campionato, il Milan aveva realizzato cinque reti con calciatori subentrati. Un dato che, secondo le statistiche diffuse dalla Lega Serie A, collocava i rossoneri al vertice di questa particolare classifica insieme a Juventus e Sassuolo.

La statistica mette in evidenza un aspetto importante della gestione di Amorim: la possibilità di cambiare interpreti senza perdere incisività. In una stagione lunga, nella quale infortuni e impegni ravvicinati possono condizionare le scelte, avere giocatori in grado di lasciare il segno anche partendo dalla panchina rappresenta un vantaggio significativo.

Il dato non racconta soltanto la capacità dei singoli di sfruttare i minuti a disposizione, ma anche l'importanza delle alternative all'interno della rosa. Per una squadra che punta a mantenersi competitiva su più fronti, trovare gol anche attraverso le sostituzioni può fare la differenza.

Moreira, l'esempio più evidente

Il caso più significativo è quello di. L'esterno belga ha dimostrato di poter essere decisivo anche senza partire titolare, diventando uno dei protagonisti delle prime settimane della stagione rossonera.

Contro la Lazio, il 12 settembre, Moreira è entrato all'intervallo con il Milan sotto di due reti. Nel giro di appena due minuti, tra il 65' e il 67', ha firmato una doppietta che ha permesso alla squadra di Amorim di rimontare fino al 2-2. Una prestazione che ha cambiato il volto della partita e mostrato quanto un cambio possa incidere sul risultato.

Il belga si è ripetuto nella successiva sfida contro il Lecce, trovando la rete appena quattro minuti dopo il suo ingresso in campo. Tre gol nelle prime tre presenze in Serie A, tutti da subentrato: un rendimento che gli è valso anche il riconoscimento di MVP rossonero del mese di settembre.

Una risorsa in più per Amorim

La capacità di trovare gol dalla panchina offre ad Amorim diverse possibilità. Il tecnico può modificare l'assetto offensivo durante la partita, inserire giocatori freschi contro difese stanche oppure cambiare le caratteristiche dell'attacco in base all'andamento della gara.

Il valore di questa risorsa emerge soprattutto quando le partite si complicano. L'esempio della Lazio è emblematico: il Milan sembrava destinato alla sconfitta, ma l'ingresso di Moreira ha restituito energia e imprevedibilità alla squadra, trasformando una serata difficile in un pareggio.

Naturalmente, il dato va letto nel contesto delle prime giornate e non garantisce che il rendimento possa mantenersi invariato per tutta la stagione. Resta però un'indicazione positiva per Amorim, che può contare su giocatori capaci di incidere anche senza essere inseriti nell'undici iniziale.

Il Milan può contare anche sulle alternative

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La curiosità statistica racconta dunque un Milan che non dipende esclusivamente dai titolari per trovare la via del gol. Le sostituzioni possono diventare uno strumento decisivo per gestire le energie, reagire alle difficoltà e aumentare la pericolosità offensiva nel corso della partita.Moreira è il volto più evidente di questa tendenza, ma il dato complessivo suggerisce che il contributo della panchina può rappresentare un elemento importante nel percorso rossonero. Per Amorim, saper sfruttare questa profondità sarà fondamentale soprattutto nei periodi più intensi della stagione