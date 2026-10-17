Bartesaghi 'chiama' Amorim: si punta alla titolarità. Che partita contro il Salisburgo

La vittoria per 4-0 contro il Salisburgo ha dato segnali molto importanti a Ruben Amorim: tra questi anche la certezza che questo Diavolo può fare affidamento anche sui giovani talenti che ha in rosa. Davide Bartesaghi, classe 2005, ha giocato da esterno sinistro di centrocampo dominando in lungo e in largo e dando una risposta sul campo molto importante: l'italiano punta a ritrovare il posto da titolare in questa squadra.

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I numeri brillanti di Bartesaghi contro il Salisburgo: i dati Sofascore

Assist e passaggi chiave: 1 assist (xA 0.44), 3 passaggi chiave, 1 grande occasione creata

1 assist (xA 0.44), 3 passaggi chiave, 1 grande occasione creata Precisione nei passaggi e cross: 34/38 passaggi precisi (89%) e 3 cross su 3 azzeccati

34/38 passaggi precisi (89%) e 3 cross su 3 azzeccati Dribbling (riusciti): 5 (3)

5 (3) Duelli a terra (vinti): 12 (8) con 4 palloni recuperati e 1 solo dribbling subito

12 (8) con 4 palloni recuperati e 1 solo dribbling subito Tocchi totali e tiri: 68 tocchi, 1 tiro totale (1 in porta, xG 0.02, 0 gol)

Le soluzioni tattiche di Amorim: l'alternativa a Moreira e il fattore Cisse

Ecco i suoi numeri brillanti contro il Salisburgo (dal sito Sofascore):Numeri eccellenti quelli di Bartesaghi che ha dominato in lungo e in largo contro la difesa austriaca. Il talento classe 2005 è stato un pericolo costante per il Salisburgo e i numeri certificano quanto si è visto dal campo: praticamente non ha sbagliato una scelta e non è stato prendibile dalla retroguardia avversaria.

Chi ride ovviamente è Amorim che ritrova un calciatore che può essere molto importante per la stagione rossonera: Bartesaghi può essere una risorsa per la fascia quando l'allenatore portoghese non vorrà schierare da quel lato Moreira, magari preferendo un difensore più equilibrato. Se il livello di Bartesaghi è quello visto contro il Salisburgo sarà difficile tenerlo in panchina per tanto tempo.

Altri giovani rossoneri hanno dato segnali importantissimi contro il Salisburgo: Cisse con la sua tripletta ha chiarito di essere tra i giocatori più in forma del Milan, mentre Camarda può essere una buona soluzione dalla panchina per fare riposare Ramos. Intanto Bartesaghi sembra tornato più in forma che mai dalla pausa per le Nazionali.