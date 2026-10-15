Davide Batesaghi, laterale rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Salisburgo-Milan, le parole di Bartesaghi

"Sono molto contento per la squadra e per Alpha (Cisse ndr): è un ragazzo straordinario e anche un grande calciatore. Sono sicuro che darà una grande mano al Milan Siamo amici, ci siamo abbracciati subito e sono contento di aver contribuito con un assist per lui".

Sulla sua condizione: "Ho giocato durante la sosta nazionali, sono tornato che sto bene fisicamente e stasera l'ho dimostrato. Poi io cerco di fare sempre le mie partite e il mio gioco.

Sulla partita: “Sapevamo che ci sarebbe stato spazio sul mio lato, a me piace andare in profondità. Abbiamo approcciato la gara bene, ma poi c'è sempre qualcosa da sistemare. Speriamo di migliorare per le prossime partite”.