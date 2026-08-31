Retroscena tattico a poche ore dal gong del mercato rossonero. Amorim rinuncia a nuovi acquisti per puntare su Vladimirov e Diawara: chi sono e come giocano

Emiliano Guadagnoli
- Milano
L'arrivo di Omari Hutchinson alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con il Milan

Milan, ecco l'arrivo di Hutchinson alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche

Il Milan ha iniziato molto bene la stagione a livello di risultati con due vittorie su due in campionato. Ruben Amorim ha schierato sempre la stessa difesa: Gila a destra, De Winter al centro e Pavlović a sinistra, con Gabbia entrato alla fine delle sfide contro il Torino e contro il Venezia.

A meno di clamorose sorprese, il Diavolo non dovrebbe intervenire sul mercato per inserire un altro difensore centrale, questo anche per dare spazio in stagione a due giovani molto interessanti, parliamo di Valeri Vladimirov e Sankhoun Diawara. Scopriamo un po' chi sono e perché il Milan vuole puntarci.

Chi è Valeri Vladimirov: il centrale moderno che ha stregato Amorim

Valeri Vladimirov è nato il 4 giugno 2008 a Plovdiv ed è arrivato nel settore giovanile del Milan nell'agosto 2025 dal Botev Plovdiv. Si è messo subito in mostra con il Milan Primavera grazie alle sue doti fisiche e alle sue qualità tecniche. Sono 13 in totale le presenze con l'Under 20 rossonera e 21 con il Milan Futuro.
Milan, niente difensore? Amorim punta su Diawara e Vladimirov: chi sono e come giocano

Ruben Amorim ci ha creduto fin dal primo momento visto che ha partecipato a tutto il lavoro estivo della prima squadra rossonera a partire dal primo giorno di raduno a Milanello. Ecco le sue caratteristiche principali:

  • È un difensore centrale molto moderno dotato di ottima mobilità e agilità
  • Sa coprire molto bene il campo aperto e predilige marcare a uomo cercando l'anticipo
  • È a suo agio contro il pressing alto ed è abile a far partire l'azione dal basso

Chi è Sankhoun Diawara: fisicità e cantera francese per il Diavolo

Sankhoun Diawara è nato a Parigi il 13 gennaio 2006 ed è stato acquistato dal Milan a fine luglio 2026 per circa 3 milioni di euro (più bonus e percentuale sulla futura rivendita), dal Troyes, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2031 con opzione di rinnovo.

Come gioca il francese? È un difensore che ama difendere molto alto cercando la marcatura preventiva e l'anticipo anche forte. Ecco l'identikit del suo profilo tattico:

  • Fisico imponente, è bravo in campo aperto e non soffre le alte velocità
  • È un calciatore piuttosto agile che si disimpegna bene sul breve
  • Ha come piede forte il sinistro e predilige le verticalizzazioni dal basso

Sia Vladimirov sia Diawara sono due difensori che hanno qualità indiscusse e che hanno bisogno di spazio per crescere: ci sono tre competizioni importanti e le rotazioni saranno inevitabili. Amorim non si fa problemi a prendere scelte coraggiose sui giovani: vedremo se avrà ragione lui nell'arco della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti