Milan, Amorim continua il suo lavoro: ecco quali miglioramenti attendersi contro l'Inter

Manca sempre meno all'inizio della stagione: il Milan debutterà ufficialmente contro il Torino in Serie A il prossimo 23 agosto. Mancano pochi giorni e anche poche ore di mercato per completare la rosa di Ruben Amorim. Domani ci sarà un'amichevole importante per capire a che punto è arrivato il lavoro dell'allenatore portoghese.

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Analisi reparto per ruolo: la difesa e il centrocampo

In difesa il Milan aveva faticato moltissimo nell'impostazione dal basso con errori banali che hanno regalato di fatto due gol agli avversari. Vedremo se ci sarà più fluidità da questo punto di vista anche se non ci sono novità dai rientri post Mondiali 2026.

il Milan aveva faticato moltissimo nell'impostazione dal basso con errori banali che hanno regalato di fatto due gol agli avversari. Vedremo se ci sarà più fluidità da questo punto di vista anche se non ci sono novità dai rientri post Mondiali 2026. Dal centrocampo ci si aspetta un gioco più pulito con passaggi più veloci e verticali: in questo caso c'è il ritorno di Modric che può essere determinante proprio sotto questo punto di vista.

Le fasce e il nuovo attacco nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Come detto in conferenza stampa dallo stesso tecnico rossonero ci sarà spazio per tutti in campo visto che di tempo per lavorare ce n'è poco. Prendiamo in esame ruolo per ruolo la rosa rossonera e analizziamo quali passi avanti bisogna attendersi rispetto a quanto visto contro il Celtic.Sulle fasce tornanoed: entrambi dovrebbero giocare a sinistra. Vedremo se hanno le qualità giuste per svolgere la doppia fase per tutti i minuti che saranno in campo.

In attacco vedremo se ci saranno movimenti più verticali per attaccare la difesa avversaria: occhi puntati sulla coppia portoghese Leao-Ramos entrambi di ritorno dalle vacanze post Mondiali. Curiosità su come verranno utilizzati da Amorim nel suo 3-4-2-1 molto aggressivo e verticale. Specialmente in fase di pressing sarà da verificare la dedizione di entrambi. Manca sempre meno al debutto stagionale ufficiale del Milan di Amorim e ora anche le amichevoli diventano molto importanti per capire come sta crescendo la squadra sotto la guida del portoghese.