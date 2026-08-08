Milan, Amorim conferma Musah: ecco perché resta in rossonero e i possibili contro

Continua il mercato del Milan: come annunciato in conferenza stampa da Ruben Amorim, la prossima settimana sarà quella delle scelte con i rossoneri che devono decidere chi non farà più parte del nuovo progetto del Diavolo.

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Come riportato dal giornalista, il mediano rossonero: "Amorim ne stima le qualità e continua a vederlo come un calciatore da Milan, è più dentro che fuori a oggi", questi gli aggiornamenti sul numero 80 rossonero.

La domanda da porsi è semplice: come mai Amorim vuole tenersi Musah e lo ritiene utile per il Milan?

Analisi tattica: perché Musah può essere utile ad Amorim

nei due di centrocampo può dare dinamicità e pressing ad alti livelli per tanti minuti

per tanti minuti e ha caratteristiche fisiche che un po' mancano negli altri giocatori del reparto rossonero.

negli altri giocatori del reparto rossonero. In più può anche essere utilizzato sulle fasce in determinate circostanze.

Il centrocampista statunitense è un giocatore molto dinamico, fisico e che fa della corsa il suo punto di forza. Può essere un elemento interessante per la mediana del tecnico portoghese:

Lo abbiamo visto con Paulo Fonseca in Champions League contro il Real Madrid: utilizzare Musah esterno aveva permesso al Milan di trovare un grande equilibrio in entrambe le fasi. In più è un calciatore che ha ancora tanto da migliorare e potrebbe crescere con un allenatore spiccatamente offensivo come Amorim.

I punti deboli e i fattori societari dietro la scelta

Musah non sembra un mediano tatticamente completo ,

, spesso gioca d'istinto e sbaglia scelte anche facili.

Ci sono anche dei contro a questa scelta:

Sia al Milan che all'Atalanta non ha mai dimostrato continuità con qualche spunto interessante e poco più. Certo, probabilmente sarebbe anche difficilmente vendibile a titolo definitivo proprio perché ha giocato pochissimo la scorsa stagione con la maglia della Dea. Anche questo aspetto potrebbe portare il Milan a tenerlo in rosa, ovviamente spinto dalla decisione di Ruben Amorim.