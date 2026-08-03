Musah non convince Amorim: può essere ceduto. Spunta la pista turca

Il Milan continua con il lavorare sul mercato: in questo momento il club è concentrato sulle possibili cessioni che potrebbero sbloccare anche il mercato in entrata.

Come scrive il sito calciomercato.com il mediano rossonero Yunus Musah è in uscita: non ha convinto Amorim e c'è troppa concorrenza in questo momento nel reparto del Diavolo. Per questo il Milan lo ha inserito nella lista dei cedibili durante questa estate. Secondo il giornalista turco Ertan Suzgun, Musah è stato offerto al Besiktas di Italiano. Una possibilità che si potrebbe scaldare nei primi giorni.

Il Milan, si legge, aveva offerto il mediano statunitense anche alla Lazio: pista che non si è accesa visto che i biancocelesti consideravano i costi dell'operazione troppo alti. Musah era stato prestato la scorsa estate all'Atalanta, ma non ha mai trovato posto e continuità sia con Juric sia con Palladino. Una stagione nettamente deludente per il mediano rossonero che è tornato a Milanello, visto che la Dea non ha fatto scattare il possibile riscatto.

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Il ruolo tattico di Musah nel 3-4-2-1 di Amorim

Musah, sulla carta, potrebbe essere un jolly interessante per il Diavolo in vista della prossima stagione: nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe giocare sia nei due mediani davanti alla difesa, sia come possibile esterno di destra a tutto campo. Ruoli che ha già fatto con Fonseca in panchina.

Certo, per il bilancio del Milan sarebbe molto importante cederlo, specialmente a titolo definitivo.

L'affollamento in mediana: le gerarchie del Milan

I titolarissimi del reparto: Modric e Rabiot partono sulla carta come i padroni della diga centrale rossonera.

Modric e Rabiot partono sulla carta come i padroni della diga centrale rossonera. Le giovani alternative: Jashari e Comotto cercano minuti importanti, così come Fofana e Ricci che spingono per trovare spazio.

Jashari e Comotto cercano minuti importanti, così come Fofana e Ricci che spingono per trovare spazio. I possibili sacrificati: Loftus-Cheek e proprio Musah sembrano i due calciatori con più probabilità di lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

Ricordiamo, infatti, che la mediana del Milan al momento è molto folta e le rotazioni penalizzano lo statunitense:

Vedremo se la pista Besiktas diventerà qualcosa di veramente concreto nei prossimi giorni.